Foggia | per l’INPS è morto e gli viene richiesta indietro la pensione | ma il 66enne è vivo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 Secondo quanto registrato dal, la persona è risultata defunta, e di conseguenza l’ente previdenziale ha richiesto alla banca con cui deteneva il conto corrente di restituire i due pagamenti pensionistici incassati successivamente alla data presunta del decesso. Ma il destinatario della procedura è: si tratta di un uomo di 66 anni di. “Al– racconta Nando, il protagonista della vicenda – risulta che io sia deceduto l’1 dicembre del 2023, ragione per la quale le mensilità ricevute nei mesi di gennaio e febbraio 2024 andavano restituite. Sono stato avvisato dal mio istituto di credito presso cui avevo il conto che nel frattempo ho spostato in un’altra banca”. L’uomo si è così rivolto ale alla suadi ...

Chiamata per un soccorso di emergenza Giunta da una zona di Foggia . All’arrivo gli operatori , che avrebbero dovuto assistere una donna, sono invece andati via ... (noinotizie)

Il 'panaro' della cocaina: la droga calata col cestino, 9 ordinanze di custodia cautelare: I Carabinieri delle Compagnie di Cerignola e Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repu ...foggiacittaaperta

Cellulari in cella come se nulla fosse, ben 11 sequestrati nel carcere di Foggia. Trovati anche 300 grammi di hashish: "Con un affollamento che si sta attestando, in modo preoccupante, sulla soglia del 200% e una sofferenza organica atavica, il ...immediato

Cocaina da Cerignola a Vieste, 60 episodi di spaccio al giorno e ricavi per 30mila euro al mese. 9 arresti: I carabinieri delle Compagnie di Cerignola e Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di ...immediato