Flashmob contro la violenza | Non vogliamo sedie vuote

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Rete Rosa, centro anticapofila del comprensorio saronnese, propone un flash mob in Municipio per l’otto marzo. "Nonaltre!" è lo slogan dell’iniziativa di sensibilizzazione che punta ad "uscire dalle gabbie dellacon l’impegno di tutti". L’appuntamento è venerdì 8 alle 10 in Comune, con ingresso in piazza Repubblica. "È una festa per celebrare i diritti delle donne ma ladi genere richiamata dalla sedia rossa sta a ricordarci un diritto negato: la scelta delle donne a vivere liberamente una relazione affettiva compresa la possibilità di interromperla, quando giudicano sia finita o di spezzarla quando causa umiliazione e sofferenza". Chiara la metafora usata dall’iniziativa: "Ogni volta che c’è una sedia vuota per mano di un uomo che a ...

