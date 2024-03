(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una pattuglia del Reparto Antidegrado ha colto sul fatto una persona dedita a questa forma diai danni dei cittadini e in particolare dei turisti nella zona diL'articolo proviene daPost.

Tentata truffa a Firenze ai danni di un' anziana , che fortunatamente non si è fatta intimorire riuscendo a sventa re il malvivente L'articolo Firenze : anziana ... (firenzepost)

Firenze , 6 marzo 2024 - A Firenze spopola il gioco delle tre carte . Una truffa , in cui a vincere è quasi sempre il banco. Ma lunedì gli imbroglioni non ... (lanazione)

Firenze: truffa con il “gioco delle carte” su Ponte Vecchio. Multa e ordine di allontanamento: Una pattuglia del Reparto Antidegrado ha colto sul fatto una persona dedita a questa forma di truffa ai danni dei cittadini e in particolare dei turisti nella zona di Ponte Vecchio ...firenzepost

Firenze, truffa del gioco delle tre carte: allontanato per 48 ore dal centro: Firenze, 6 marzo 2024 - A Firenze spopola il gioco delle tre carte. Una truffa, in cui a vincere è quasi sempre il banco. Ma lunedì gli imbroglioni non l'hanno fatta franca. Infatti, una pattuglia del ...lanazione

truffa con il 'gioco delle tre carte', multe e un allontanamento: Continua l’attenzione della Polizia Municipale ai tentativi di truffa con il “gioco delle tre carte. L’ultimo intervento risale a lunedì scorso quando una pattuglia del Reparto Antidegrado ha colto su ...nove.firenze