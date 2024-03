Fiorentina | Italiano sicuro | «Questa volta non perderemo in finale»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le parole di Vincenzo, allenatore della, alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa. I dettagli Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Maccabi Haifa-di Conference League. PAROLE – «Diciamo che ricominciamocavalcata in Europa che riparte dopo un po’ di stop contro una squadra da rispettare che viene dall’Europa League e che ha messo in difficoltà le sue avversarie. Li abbiamo visti, non esiste partita semplice e dobbiamo prepararla bene senza sottovalutare nulla. Vogliamo metterli in difficoltà con quello che sappiamo fare. Siamo in grande crescita, dobbiamo cercare di dare continuità e cercare un buon risultato in vista della gara di ritorno. Questo è il terzo anno della competizione e propone squadre di un certo valore. ...