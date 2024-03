(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il centrocampista non è al meglio Domani lasarà impegnata contro il Maccabi-Haifa negli ottavi di finale della Conference League. Dopo le fatiche del weekend, però, Italiano deve guardare con attenzione alle proprie scelte. Soprattutto per quanto riguarda. Il brasiliano non è sceso in campo nella rifinitura odierna, ancora malconcio dopo gli acciacchi di Torino.

Dopo essere stato tra i migliori giocatori del Mondiale in Qatar per Sofyan Amrabat il salto in una big europea sembrava la naturale conseguenza... (calciomercato)

Fiorentina in ansia per Arthur: le ultime: Il brasiliano non è sceso in campo nella rifinitura odierna, ancora malconcio dopo gli acciacchi di Torino. L'ex Juventus e Barcellona è alle prese con le scorie della trasferta di sabato sera e oggi ...adnkronos

Fiorentina, ansia Arthur: in dubbio per il Maccabi Haifa: Domani à in programma la gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina sul campo neutro del Bozski Stadion di ...footballnews24

Addio a sorpresa in casa Juve: esonerato Montemurro. Zappella tecnico ad interim: Addio a sorpresa in casa Juventus Women che nella mattinata di oggi ha annunciato l'addio del tecnico Montemurro che ha trovato un accordo per la.tuttomercatoweb