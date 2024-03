Fiorello a Viva Rai2! | in diretta | “Michelle Hunziker torna in Rai per Sanremo 2025”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)sgancia la bomba nella puntata di! del 6 marzo. Inracconta cosa si dice nei corridoi Rai. Pare chepotrebbere per condurre. Dunque, il buongiorno di! suona anche in questo primo mercoledì di marzo:, Biggio, Casciari e tutti i membri della banda hanno dato il via ad una nuova giornata con la solita immancabile dose di buonumore tra musica e notizie del momento.Quindi si parla di, che ha voluto ringraziare in un’intervista ...

