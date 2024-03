Fiordelisi svela la verità su De Martino e Donnamaria | cosa c’è dietro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip 2022, Antonellaha partecipato alla nuova edizione di Pechino Express, che vedremo in onda da domani su Sky. L’ex gieffina in questi mesi è stata in più occasioni al centro della cronaca rosa, prima per la rottura con Edoardoe poi per dei rumor circolati on line su un presunto flirt con Stefano De. E proprio di questi gossip Antonella ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Lalo scorso gennaio ha ammesso di aver visto Stefano solo una volta nel 2021 (quando Belen stava con Antonino) e su Chi ha aggiunto di non aver avuto storie con De: “Con Edo non è andata. Stefano? Mai stata insieme a lui”. “Tutto andava bene dopo il GF Vip, appena usciti ci sembrava di ...