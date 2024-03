Final Fantasy VII Rebirth | la saga riparte da qui

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è uno dei franchise videoludici più importanti e influenti di tutti i tempi. Sin dai suoi albori, è sempre stato in grado di affermarsi come una produzione unica, capace di unire epicità, emotività, gameplay e avventure tendenzialmente memorabili. Fino al suo decimo capitolo, uscito ormai nel lontano 2001, ogni gioco aveva sempre raccolto il favore dei fan della critica – al netto di qualche alto e basso. Da lì in poi qualcosa è cambiato, Square non è stata più in grado di inanellare successi e il pubblico iniziò a mostrarsi insofferente, nostalgico. Dopo un paio (forse di più) di passi falsi, ecco che nel 2020 arriva FFVII Remake, il rifacimento di forse quello che è il grande classico delladi, il cult dei cult. Un’operazione coraggiosa e molto rischiosa, che però ...

