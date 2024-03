Final Destination 6 | al via le riprese del film e c’è un titolo ufficiale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno dato il via alla produzione di: Bloodlines, il sestodella inquietante saga horror di. L’aggiornamento proviene direttamente da Craig Perry, uno dei produttori del, che condiviso la notizia della fine del primo giorno disui suoi social media. La data di uscita delpare coinciderà con il con il 25º anniversario della serie, che avverrà nel 2025. il post di Craig Perry suUna grande gioia per tutti gli amanti della longeva e amata saga horror. Nella descrizione del post condiviso sui suoi canali social, Perry ha rivelato il nome del, che sarà...

