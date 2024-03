Figli di due mamme C’è un giudice a Padova

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si tratta solo del primo round. Il tribunale diha respinto il ricorso della Procura che nella primavera scorsa aveva chiesto di annullare tutti gli atti di nascita con i quali il comune diaveva riconosciuto a 35 bambini lo status dicon due. Quei bambini sono finiti in un limbo, orfani per sentenza, con l’avvallo della politica omofoba al governo. Per il tribunale il ricorso della Procura è inammissibile. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Europa viene riconosciuto legalmente e realizzato in 21 stati Poco distante, a Milano, però un mese fa la Corte d’Appello ha dichiarato illegittime le iscrizioni anagrafiche dei bambini con due. La furia ideologica del governo con la mamma cristiana e italiana Giorgia Meloni e con il ministro all’Interno Matteo ...