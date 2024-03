Festa della donna | un giorno di consulenze gratuite con le ostetriche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Firenze, 6 marzo 2024 – In occasione, Synlab organizza presso i propri centri in Toscana un open day conad accesso libero con levolto ad andare incontro alle esigenze di tutte quelle donne che vogliono prendersi cura di sé epropria salute. Venerdì 8 marzo, per tutta la giornata, sarà possibile infatti incontrare leche prestano servizio nei centri Synlab Toscana e partecipare a sessioni informative individuali volte a migliorare il benesseresu diversi temi: contraccezione, per scoprire le soluzioni migliori in base alle proprie esigenze; l’autopalpazione, una semplice ma fondamentale pratica cui sottoporsi periodicamente per la diagnosi ...