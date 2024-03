Ferrovie | Trenord | ' sciopero nazionale l' 8 marzo | in Lombardia ripercussioni ridotte'

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 mar.(Adnkronos) - Una sigla sindacale autonoma ha proclamato unodel trasporto ferroviario a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21 di venerdì 8, che potrà interessare anche il servizio ferroviario lombardo. Lo rende noto, sottolineando che "in analoghe circostanze, lesul servizio non sono state significative". Prima dell'inizio dello, viaggeranno i treni con partenza prevista entro le ore 23.59 del 7e arrivo alla destinazione finale entro le ore 00.59 dell'8; venerdì, nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, saranno garantite le corse presenti nell'elenco disponibile al link www..it/trenigarantiti. Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, ...

Rischio disagi oggi per chi viaggia in treno a causa dello Sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub e Usb. Alla base della ... (tg24.sky)

L’Italia è maglia nera nell’Ue per metro, tram e treni suburbani: Roma è tra le peggiori in Europa in termini di dotazione di binari di metro. Ciafani: "Mentre l'Europa viaggia sempre più velocemente su ferro le città italiane sono ferme al palo" ...ilmeridianonews

Ferrovie. Venerdì 8 marzo sciopero nazionale indetto da sigla sindacale autonoma: In analoghe circostanze ripercussioni ridotte sul servizio ferroviario lombardo Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni indicati nella lista delle corse garantite (Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ma ...mi-lorenteggio

Francia: Kevin Speed firma con SNCF Réseau il Track Access Framework per il nuovo treno ilisto: (FERPRESS) – Roma, 6 MAR – L’operatore ferroviario francese Kevin Speed annuncia la prima firma di un accordo per il Track Access in Francia con SNCF Réseau.ferpress