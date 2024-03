«Fedez? Un po’ di coerenza | prima ha esibito tutta la sua vita e ora…» | famoso conduttore affonda il rapper

Andiamo a scoprire dove vive Fedez adesso dopo aver lasciato la casa in cui vive va con Chiara Ferragni a CityLife L'articolo Fedez , ecco dove vive adesso dopo ... (novella2000)

Una nuova casa per Fedez. I paparazzi lo hanno “beccato”. E non era solo. Finalmente pare che il rapper abbia trovato una sistemazione dopo la separazione con ... (caffeinamagazine)