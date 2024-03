Fedez | «Il mio matrimonio con Chiara Ferragni? La gente si appassioni a qualcos' altro»

Fedez pubblica sui social la sua vecchia canzone. Un messaggio a Chiara: Fedez pubblica il testo di 'Sembra semplice' su social, scatenando ipotesi su un messaggio per Chiara Ferragni. La coppia affronta una crisi, ma entrambi confermano il rispetto reciproco e la priorità ...quotidiano

Ferragnez, la sfida della comunicazione è tutta veneta: VENEZIA-TREVISO - Sei secondi su Instagram, il tempo di una “storia”. Parole e musica di “Sembra semplice”, canzone del 2013 composta da Fedez insieme a J-Ax: ...ilgazzettino

Lorenzo Fragola contro Fedez La replica dell’ex vincitore di X Factor: “Hanno strumentalizzato le mie parole”: Lorenzo Fragola contro Fedez Nelle ultime ore sul web sono apparsi alcuni articoli in cui si legge che l’ex vincitore di X Factor avrebbe attaccato il collega per non essergli stato vicino nei ...tag24