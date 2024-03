«Fedez ignorante e sottospecie di cantante» | per il pm di Roma non sono offese Chiesta l’archiviazione delle querele contro il Codacons

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La pm diha chiestodi alcunecheaveva avanzatoil presidente del, Carlo Rienzi. «di», «», «imbecilli» e «ciucci»:queste le frasi che avevano spinto ila rivolgersi in procura, ma che secondo la pm Sgrò noninsulti. Su tutte le furie la difesa diche ha già annunciato che farà opposizione, «trattandosi di attacchi personali, finalizzati ad offendere la reputazione del singolo». Intanto, fioccano. Al Tribunale di Milano, infatti, nestate trasmesse altre due per diffamazione in relazione ...

