Federico si è preso una cotta per Perla? Lei sta male | “Sviene e vomita” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Massaro eVatiero si sono ancora scontrati. L' ostilità tra i due non sembra placarsi. Il modello del Grande Fratello pare non stimare la giovane e i suoi modi troppo autoritari. Riuscirà a superare le sue idee severe?cotto di? Lei sta: “ha parlato condel suo rapporto con Mirko ma la ragazza si è “scaldata” e, secondo lei, le sue parole sono una reazione alla Nomination fatta in puntata. Beatrice è intervenuta chiedendo a Massaro di smetterla poichésta vivendo un momento molto complicato. Sergio, nel frattempo, ha azzardato un' ipotesi offrendo una lettura diversa della questione. Forse,è infatuato di ...