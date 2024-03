Federica Panicucci si sposta da Canale 5 a Rete4 | il nuovo programma con Roberto Poletti

(Di mercoledì 6 marzo 2024)sono pronti a sbarcare sucon Mattino 4, ildi cronaca e attualità in onda suda lunedì 11 marzo, dalle 10.55.

Una nuova sfida per Federica Panicucci , che sbarca su Rete4 con un nuovo programma dedicato alle news. Da anni volto rassicurante di Canale5, la conduttrice ... (dilei)

Federica Panicucci da Canale 5 a Mattino 4, quando inizia il nuovo programma: Mediaset punta Rete 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti saranno i conduttori del nuovo programma Mattino 4: ecco quando inizia ...donnapop

Terra Amara in soccorso di Berlinguer: le repliche su Rete 4 (per fare da traino). Slitta Tempesta d’Amore: La serie turca dei record riparte dall'inizio nel pre-serale della quarta rete. Sarà un traino naturale per Prima di Domani, ancora "incagliato" al 3% di share.libero

Rete4, rivoluzione nel palinsesto: ecco Mattino4, chi lo condurrà: Cambiamenti in vista su Rete4. Lunedì 11 marzo alle 10.55 debutta Mattino 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. La conduttrice, ...iltempo