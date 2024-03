Federica Brignone fa godere Rai 2 | ci pensa lo sport a dare forza all' Italia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Coppa del mondo di scifemminile”) Nel bel mezzo di uno scandalo senza precedenti che investe esponenti della politica e vip e che rischia di mettere in cattivissima luce l'operato di un importante procuratore dell'Antimafia, giunge provvidenziale un'overdose di gossip che riempie contenitori come Che tempo che fa sul Nove e Domenica In su Rai 1 con le testimonianze rispettivamente di Chiara Ferragni e Barbara D'Urso. Una sorta di comzione. Ma ancora una volta è loa renderci orgogliosi di essereni. In particolare lo sci che domenica ha visto di nuovo protagonista la nostra. In onda su Rai 2 tra le 11 e le 12:15, il Super G femminile di Kvitfjell (Norvegia) ha ...

Kvitfjell (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto il Super G di Kvitfjell , valido per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. In una gara ... (ildenaro)

Coppa del Mondo Sci Alpino, le Azzurre volano ad Are: ultima tappa prima delle finali: Are registra una sola vittoria per l’Italia, con Sofia Goggia nel supergigante del 2018, mentre i giganti vedono Federica Brignone seconda nel 2023 e 2012 e terza nel 2015, Marta Bassino seconda nel ...ilfaroonline

Sci alpino femminile, Federica Brignone ad Are ci prova anche in slalom; allenamenti durissimi per Sofia Goggia: Federica Brignone è iscritta anche alla gara di slalom nell'appuntamento di Are, in Svezia, per lo sci alpino femminile. Sabato in programma il gigante ...sport.virgilio

Federica Brignone beve l'acqua DOLOMIA: Domenica scorsa ha superato Gustav Thoeni e guarda al futuro consapevole di potersi migliorare ancor più. Federica Brignone ha festeggiato la sua 25a vittoria in Coppa del mondo diventando testimonial ...savonanews