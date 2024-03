Fatture false e omesso pagamento Iva | riciclati 18 milioni euro | chiesto il giudizio per 43 indagati

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Castel Volturno. La Procura della Repubblica di Napoli Nord hail rinvio aper 43 persone accusate di frode fiscale e riciclaggio, in particolare di aver utilizzato una rete di società fittizie, chiamate anche “missing trader“, o “cartiere“, che effettuavano acquisti da soggetti operanti nell’Ue di diversi prodotti, tra olii lubrificanti e auto o parti di vetture, senza pagare l’Iva ed emettendo. La Guardia di Finanza di Caserta, che ha effettuato le indagini su delega della Procura, ha accertato una frode fiscale di 18di, con i soldiin attività legali. L’inchiesta è partita dal sequestro da parte delle Fiamme Gialle di 90 tonnellate di olio lubrificante in un deposito di Castel Volturno. Il prodotto era di una ...

