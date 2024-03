(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) -tempestivo ai, difesa della proprietà intellettuale, piani integrati per il contrasto delle malattie croniche non trasmissibili, regole chiare in materia di legislazione farmaceutica. Sono le priorità che l'azienda multinazionale farmaceutica Eliha indicato con unper l'in vista dell'elezione del nuovo Parlamento europeo, in occasione dell'evento 'in salute. Sfide e opportunità per il futuro' tenutosi a Roma presso Spazio, sede della rappresentanza italiana del Parlamento europeo e della Commissione europea, nello stesso palazzo dove sono stati inaugurati i nuovi uffici istituzionali. Tra il 6 e il 9 giugno 2024, 400 milioni di ...

La Farmacia De Michelis di Bovezzo si conferma un punto di riferimento in Lombardia per l'efficace e tempestiva Somministrazione dei Vaccini . Grazie al suo ... (iltempo)

Lombardia: Aga, 'a Bergamo ogni giorno si consumano 2.850 dosi cocaina e 8.800 cannabis': © 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui. Contatti. Cookie Policy Privacy Policy. Cambia il consenso. Af ...affaritaliani

Farmaci, da Eli Lilly Manifesto per l'Europa su accesso a innovativi e ricerca: Accesso tempestivo ai Farmaci innovativi, difesa della proprietà intellettuale, piani integrati per il contrasto delle malattie croniche non trasmissibili, regole chiare in materia di legislazione far ...adnkronos

Eli Lilly: “Approvazione in Europa la più lenta, 100 giorni più degli Usa”: Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) – Il percorso di approvazione di un nuovo principio attivo in Europa è quasi 100 giorni più lungo rispetto a quanto avviene in Usa. Occorrono in media 430 giorni, rispe ...ilsannioquotidiano