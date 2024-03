Fare impresa | vince il progetto degli scarti di lavorazione del Panno Casentino per realizzare una linea di cappotti sostenibili per cani

Arezzo, 6 marzo 2024 – Utilizzare gli scarti di lavorazione del Panno Casentino per realizzare una linea di cappotti sostenibili per cani di piccola-media ... (lanazione)

Abbiamo raggiunto la “Silvano Sacchi & Associati Società tra Avvocati S.r.l.” di Bolgare, in provincia di Bergamo, per fare chiarezza su come un’impresa ... (quifinanza)