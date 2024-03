FANTACALCIO | IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 27 | Lorenzo Pellegrini

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Poliziescamente, CN24 individua il giocatore più determinante per ognidi. Oggi tocca a lui:. Chi è stato il giocatore più determinante per ildell’ultima? Ecco il nome deldi. -Sentiamo, dove si trovava la sera di venerdì primo marzo, tra le 20.45 e le 22.45?-Commissario, glielo ripeto, sono innocente. Anzi, oltretutto…-Risponda alla domanda!-Ok, ok. Venerdì sera… ero a Roma.-Ah, ma dai! E mi dica, sapeva che stava giocando la Lazio?-Beh, ovviamente. Ha pure perso.-Ah, è parecchio ferrato sull’argomento. Io non le ho detto che aveva perso.-Commissario, certo che lo so…-E come mai? Di cosa si occupa nella vita da essere così ben informato sul ...