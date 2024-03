Famiglie e risparmio | la soluzione di Generali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In un contesto caratterizzato da tassi di interesse ancora alti, inflazione e liquidità parcheggiata sui conti correnti, per essere vicina alleitalianelancia ’Obiettivo Rendimento’, la nuova offerta assicurativa multi-ramo di investimento che risponde alla richiesta di rendimento che protegga ildall’inflazione, mantenendosi al riparo dalla volatilità dei mercati nel medio periodo e cogliendo le opportunità del comparto obbligazionario. Oggi in Italia aumentano le persone che decidono di investire i propri risparmi, 36% nel 2023 rispetto al 34% del 2022, ma ancora molti (62%) continuano a tenere il denaro sul conto corrente: l’ammontare di liquidità era pari a 1.730 mld di euro a novembre 2023.propone quindi, ’Obiettivo Rendimento’, lamulti-ramo a ...