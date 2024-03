‘Falaut Flute Orchestra’ in finale al concorso ‘Art Bonus’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La FalautOrchestra è entrata inalper la promozione dell'Art Bonus. Si è classificata tra i primi sei posti in tutta Italia, per la sezione "Spettacolo", grazie al progetto di un'orchestra che promuove e sostiene il talento giovanile, creando opportunità di lavoro. È l'unica realtà del Sud ad aver raggiunto questo traguardo. "Portare avanti questa scelta e sostenere l'iniziativa è una questione di identità culturale, ma anche di orgoglio e di sostegno morale nei confronti di una realtà del Sud, che ha sede a Baronissi, e che lotta con grosse realtà, Fondazioni e Teatri storici, che hanno a disposizione grandi strutture e numerosi fondi – spiega il direttore artistico dell'orchestra salernitana il M° Salvatore Lombardi – Noi ci crediamo fino alla fine, ora manca un piccolo passo in più. ...