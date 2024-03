Facilmente accessibile nei nuovi ambulatori locali | sarà a disposizione delle persone | esattamente com il medico di base

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arriva lo psicologo di famiglia, una figura che affiancherà medici die pediatri e che andrà a colmare un forte bisogno della popolazione che, post Covid, si è trovata a fare i conti con una perdita notevole del proprio benessere mentale. Evidentemente il Bonus psicologo da solo non è sufficiente per gli almeno 5 milioni di italiani che rinunciano alla psicoterapia perché non possono permettersela. Quando andare in psicoterapia: i sette segnali a cui prestare attenzione ...

Fatto in casa per voi: agnello fritto panato: La showgirl, nota per la sua passione per la cucina e le ricette gustose, si concentra su preparazioni facili e accessibili a tutti. In una delle puntate, Benedetta condivide la ricetta per un secondo ...gamingtoday