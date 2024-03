F1 | prossima fermata | Jeddah Corniche Circuit | un crogiolo di controversie e spettacolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il debutto della nuova stagione tra le dune del Bahrain, il Circus della Formula 1 si prepara ad atterrare sulla sponda opposta della Penisola arabica per affrontare il Gran Premio dell’Arabia Saudita, che si terrà sul, situato nella zona portuale occidentale di Gedda e, dunque, lungo la costa del Mar Rosso. La Storia del Gran Premio dell’Arabia Saudita Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è stato ufficialmente introdotto nel calendario della Formula 1 nel 2021, con ilche ha ospitato la sua prima gara il 5 dicembre dello stesso anno. In realtà, l’intenzione iniziale degli organizzatori era quella di considerare ilo di Gedda come provvisorio, per poi spostare la sede del Gran Premio dell’Arabia Saudita nella ...