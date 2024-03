(Di mercoledì 6 marzo 2024) Giornata molto difficile in quel di Jeddah per Max, alla vigilia delle prime prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tre volte campione iridato, protagonista di una conferenza stampa nel corso del media day, ha infatti dovuto rispondere ad una lunga serie di domande spinose (nessuna di fatto sulla sua vittoria a Sakhir e sulle prospettive in vista della prossima gara) sull’infuocato ambiente Red Bull dopo i fatti delle ultime settimane ed in particolare degli ultimi giorni, che hanno coinvoltottamente il team principal Christian Horner e suoJos. “Non credo sia una questione di isolamento, in Bahrain abbiamo visto che i rumors non influiscono sulle prestazioni della squadra. Poi è ovvio che sarebbe meglio non ...

F1, Max Verstappen: “Mio padre non è un bugiardo. Io in Mercedes Mai dire mai nella vita”: Giornata molto difficile in quel di Jeddah per Max Verstappen, alla vigilia delle prime prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2024, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il ...oasport

F1, Lewis Hamilton sul futuro: “Max Verstappen è nella lista della Mercedes per il 2025”: Dopo un esordio non semplicissimo, Lewis Hamilton si lancia verso il fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino ...oasport

F1 | Verstappen: "Le parole di mio padre E' schietto, ma non bugiardo": Per Max Verstappen il mercoledì di Jeddah è stato un giorno duro. Mentre papà Jos ha disertato la trasferta in Arabia Saudita (ufficialmente impegnato in un rally) Max ha dovuto affrontare una ...it.motorsport