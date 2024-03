F1 | Lewis Hamilton sul futuro | “Max Verstappen è nella lista della Mercedes per il 2025”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo un esordio non semplicissimo,si lancia verso il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il portacolori del teamcercherà di dare il via ufficiale alla sua annata, dopo un weekend di Sakhir tutt’altro che indimenticabile. Il sette volte campione del mondo proverà a trovare il giusto feeling con la sua W15, una monoposto che ha messo in mostra miglioramenti rispetto alla sua edizione precedente, ma che appare ancora decisamente lontana dal vertice, con Red Bull e Ferrari che hanno dimostrato di avere ancora qualcosa in più delle “Frecce d’argento”. Nel mercoledì di Jeddah il “Re Nero” ha analizzato la sua situazione dopo il primo appuntamentostagione: “A Sakhir le cose non sono andate ...