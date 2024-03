F1 | la FIA conferma l’indagine interna Il nome di Ben Sulayem non viene fatto ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Altri aggiornamenti arrivano su questa F1 sempre più al centro degli scandali. Due giorni fa è stato rivelato dalla BBC che il presidente della FIA, Ben, avrebbe interferito nella penalità comminata a Fernando Alonso nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di un anno fa. Dopo che lo spagnolo aveva inizialmente ricevuto una sanzione di 10 secondi, perdendo il terzo posto, la decisione era stata successivamente annullata. Oltre a questo episodio, nella giornata ieri, sempre la prestigiosa emittente britannica ha rivelato che il n.1 della Federazionezionale avrebbe cercato di cancellare il Gran Premio di Las Vegas dal calendario. La BBC riporta che: “Su insistenza del presidente della FIA, hanno dovuto trovare un modo per rendere il circuito non sicuro e impedire lo svolgimento della gara“. Non si conoscono i motivi di questo tentativo di ...