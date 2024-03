F1 | in Arabia Saudita tutti cercano conferme Pista e asfalto diversi da Sakhir | i valori cambieranno?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La F1 resta nel contesto mediorientale, trasferendosi però dal Golfo Persico al Mar Rosso. Sabato 9 marzo si disputerà il Gran Premio d’, secondo dei ventiquattro appuntamenti che compongono il Mondiale 2024. Siamo reduci da un GP di Bahrain dominato, come d’abitudine, dalla Red Bull e da Max Verstappen, ma nel quale la Ferrari non è dispiaciuta. La Scuderia di Maranello, terza con Carlos Sainz e quarta con Charles Leclerc, ha tenuto a bada le Mercedes e le McLaren, proponendosi come seconda forza in campo. Tra essere “seconda forza” a recitare il ruolo di “anti-Red Bull” c’è però una bella differenza, quella da colmare nel Reparto Corse del Cavallino Rampante. Difficile riuscirci nella massima categoria attuale, anche perché a Milton Keynes non staranno certo fermi, cionondimeno l’inizio non è stato malvagio. Jeddah sarà però una storia ...

Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, si riparte subito per la seconda gara stagionale. Il ... (oasport)

F1, orari prove libere GP Arabia Saudita 2024: programma giovedì 7 marzo, dove vederle in tv e streaming: Dopo aver messo in archivio il fine settimana d’esordio rappresentato dal Gran Premio del Bahrain, si riparte subito per la seconda gara stagionale. Il Mondiale di Formula 1 2024 prosegue immediatamen ...oasport

Mentre in Arabia Saudita si preannuncia un altro weekend testo, i due casi che hanno scosso la F1 potrebbero essere collegati: Per Chirs Horner e Ben Sulayem si annuncia un weekend del GP Arabia Saudita molto caldo: i casi che li riguardano potrebbero avere un punto in comune ...motorbox

Ferrari verso il GP d'Arabia, Vasseur: "Saremo tra i migliori": Pista diversissima, Jeddah, da Sakhir. Salgono in cattedra le prestazioni sulle curve veloci, resta la verifica sul passo gara per la Ferrari SF-24, dove 12 mesi fa andò in sofferenza con gomme dure ...autosprint.corrieredellosport