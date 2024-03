F1 GP Arabia Saudita | Russell | “Avere Verstappen come compagno sarebbe entusiasmante”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “La vettura ha un potenziale che non siamo riusciti a mostrare completamente. Il passo nelle prove libere 2 del Bahrain era reale, ma in gara un problema di raffreddamento ci ha fatto perdere potenza, condizionandoci nella temperatura delle gomme. Senza questo problema avrei potuto lottare meglio con Sainz e Perez. Non sappiamomai si sia presentata questa difficoltà, ci ha colto davvero di sorpresa.in Mercedes? Questa è la mia terza stagione affianco ad Hamilton, il più forte pilota di tutti i tempi, un punto di riferimento per i miei primi anni in Formula 1”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del GP di: “Mionel 2025? Accoglierò chiunque arrivi al meglio, ma ...