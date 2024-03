F1 GP Arabia Saudita | Leclerc | “Siamo ottimisti | vogliamo mettere pressione a Verstappen”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Il Gran Premio in Bahrain è andato come ci aspettavamo, forse anche un po’ meglio. Niente è ancora certo, intanto speriamo di aver risolto il problema ai freni, poi dobbiamo concentrarci su questa gara, consapevoli di essere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno e questo ci permetterà di concentrarci sugli aggiornamenti futuri, nonostantesia ancora molto lontano. Le aree di lavoro sulla vettura sono già chiare al team”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles, in conferenza stampa prima del weekend del GP dell’: “Stiamo vivendo un momento positivo dalla seconda parte della scorsa stagione, con una macchina che adesso sta rispondendo come volevamo.entusiasti di tornare in pista e raccogliere altri dati per portare aggiornamenti il prima ...