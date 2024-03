F1 GP Arabia Saudita | i precedenti della Ferrari | un guizzo | poi solo delusioni

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’emozione e l’attesa per il quarto Gran Premio didi Formula 1 stanno crescendo, e lasi prepara ad affrontare la sfida su un territorio che ha vistopoche volte la presenza delle Rosse. Questa terra, che ha ospitato il CircusFormula 1 a partire dal 2021, ha assistito a momenti di alti e bassi per la scuderia di Maranello. Il picco di successo per laè arrivato nel 2022, quando Charles Leclerc ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso nella sua feroce corsa al primo posto contro Max Verstappen. I due, infatti, sono stati protagonisti di un duello acceso, regalandoci un’epica lotta testa a testa caratterizzata da sorpassi e contro-sorpassi. Nonostante il suo straordinario sforzo, alla fine ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del ...

