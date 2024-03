F1 | Frederic Vasseur | “A Gedda un banco di prova | ci aspettiamo di fare bene”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Messa alle spalle la prima gara di Sakhir, la Ferrari pensa all’appuntamento di(7-9 marzo) con ambizione. In Bahrain la SF-24 ha messo in mostra buone doti, che hanno permesso allo spagnolo Carlos Sainz di salire sul podio, ma nello stesso tempo i problemi freni sulla monoposto di Charles Leclerc hanno impedito al monegasco di ottenere una posizione sul podio alla sua portata. Certo, Max Verstappen e la Red Bull hanno confermato il loro status di pacchetto da battere, ma vedremo cosa accadrà sul particolare circuito cittadino. “La prima gara della stagione ci ha confermato che abbiamo lavorato nella giusta direzione durante l’inverno: a Sakhir abbiamo visto che in qualifica i valori sono ravvicinatissimi, mentre il divario da Max Verstappen in gara è ancora rilevante. È importante però che siamo riusciti a ridurlo rispetto allo scorso anno, e questo rappresenta ...