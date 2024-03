F1 | Charles Leclerc | “La macchina funziona meglio di quanto ci aspettassimo | ma Verstappen è avanti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Con fiducia e realismo.si prepara al prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Messo alle spalle il primo week end di Sakhir (Bahrain) con l’amarezza di un problema ai freni che ne ha condizionato non poco l’agire (4° al traguardo), il monegasco è pronto per la sfida dei Jeddah (Arabia Saudita), potendo contare su una Ferrari che ha mostrato buone qualità, ma non ancora all’altezza della Red Bull, specie dell’olandese Max. Nella conferenza stampa di presentazione del fine-settimana saudita,è stato molto chiaro: “Sinceramente il rendimento della, come prestazioni, è stato migliore dici aspettavamo, ma è anche presto per dire come vanno realmente le cose. Mi auguro che il problema ai freni sia risolto“, le prime parole del ...