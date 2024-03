F1 | Carlos Sainz salta l’appuntamento con i media in Arabia Saudita | cosa è successo allo spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bisognoso di riposo.non risponderà presente al-Day odierno a Jeddah (), seconda tappa del Mondiale 2024 di F1. Loha deciso dire questo appuntamento con la stampa per via di uno stato di salute non ottimale. Per questa ragione, il pilota della Ferrari ha fatto ritorno in albergo. Tuttavia, non ci dovrebbero essere problemi sul resto del week endper l’iberico. Secondo quanto riportano le cronache,sarà regolarmente nell’abitacolo della SF-24 domani per dare il via al programma di lavoro sul circuito cittadino. Un layout atipico, con tante curve in successione ad alta velocità, che richiederà una macchina molto efficiente dal punto di vista aerodinamico e stabile nella ...