F1 | Alonso | “Futuro in Red Bull? Innanzitutto devo vedere se voglio continuare a correre”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In vista del GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Fernandoha parlato ai media: “Rispetto allo scorso anno siamo partiti leggermente più indietro, ma siamo fiduciosi di poter diventare la seconda forza del campionato. Il nono posto in Bahrein comunque è positivo, anche se non paragonabile al podio di dodici mesi fa. Arabia Saudita? L’anno scorso eravamo molto forti, speriamo di adattarci al meglio alla gara“. Il pilota dell’Aston Martin ha poi commentato il possibile addio di Max Verstappen dalla Red: “Negli ultimi tempi si sono rincorse tante voci e non è facile credere a tutti. Qualora ciò accadesse, penso che sarei uno dei piloti tra i papabili sostituti, anche perché attualmente non ho nessun contratto“. Lo spagnolo però non vuole spingersi troppo in là con la mente: “non ...