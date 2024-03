Ex Milan | ricordate Alen Halilovic? Ora gioca e segna in Olanda…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ex meteora del, adesso si è ritagliato un posto importante nel Fortuna Sittard in Olanda.rientra nella categoria “meteore” del. Vero e proprio oggetto misterioso, il centrocampista croato classe ’96 approda in rossonero nel luglio 20198 a parametro zero firmando un triennale fino al 2021. Esperienza per nulla esaltante per, che complessivamente raccoglie solo tre presenze in Europa League. Eppure l’inizio della sua carriera è stato promettente, con il Barcellona che arrivò a versare 5 milioni di euro alla Dinamo Zagabria per avere quel 18enne trequartista che veniva paragonato addirittura a Luka Modric. Le cose poi sono andate diversamente e ...