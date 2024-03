Ex Milan | nuova vita per Gazidis | presidente di un’ex stella della Serie A

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ivan, ex amministratore delegato del, è pronto per unaavventura. Saràdi un ex

Cassa depositi e prestiti (Cdp), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Londra, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle ... (ildenaro)

La Juventus esonera il tecnico delle Women Montemurro. Braghin rinnova fino al 2027: Colpo di scena in casa Juventus Women: il club bianconero ha infatti deciso di sollevare dall'incarico di allenatore Joe Montemurro. Questo il comunicato ufficiale: " Juventus ...tuttojuve

Pronostico Sporting Lisbona-Atalanta: le quote suggeriscono...: Riflettori puntati sull’Europa League. Il programma degli ottavi di finale mette di nuovo a confronto Sporting Lisbona e Atalanta. La Dea nel doppio confronto andato in scena nel gruppo D della fase a ...tuttosport

Il Milan torna con i Junior Camp in Nordamerica: i dettagli: Il Milan continua con le sue iniziative in giro per il mondo: in estate i Junior Camp faranno tappa in Nordamerica. Ecco tutti i dettagli ...ilmilanista