Ex Eridania | ecco come sarà lo zuccherificio abbandonato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Forlì, 6 marzo 2024 - Si è tenuta all’exuna visita per illustrare il futuro della struttura acquisita all’asta dal Comune nel 2022. Per ora i progetti riguardano essenzialmente l’area verde che comprende un totale di 16 ettari. Il sindaco Gian Luca Zattini ha spiegato: “Potrebbe essere un grande parco della città con le strutture messe in sicurezza, ma esattamente cosìsono adesso. Questa è una cattedrale industriale straordinaria che sarebbe bello poter congelare allo stato attuale”. Contestualmente è già stato ripulito il perimetro esterno dell’area che potrebbe venire aperto a chi vuole percorrerlo a piedi già nella bella stagione. Per il momento rimane preclusa la parte verde più interna dove, però, potranno essere organizzate delle visite guidate.