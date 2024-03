Ex del GF svela cose private dette da Beatrice | poi su Mirko e Perla | cosa non quadra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista per Casa Chi in cui ha sviscerato alcuni temi piuttosto caldi inerenti il reality show. La persona in questione è Stefano Miele, il quale è stato purtroppo eliminato dalla casa, malgrado sembrava essere un personaggio in grado di creare svariate dinamiche. Una volta uscito, il protagonista ha fatto delle confessioni molto interessanti, specie suLuzzi,Vatiero eBrunetti. Ecco che ha detto. Stefano Miele fa delle confessioni suLuzzi:gli disse al GF su Giuseppe L’ex concorrente del GF Stefano Miele ha commentato alcune recenti dinamiche che si sono verificate nella casa del Grande Fratello. Partendo daLuzzi, con cui il giovane aveva legato parecchio, ha detto di non credere ...

Justin Timberlake torna dopo 6 con “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music), in uscita il 15 marzo e già disponibile in pre-order: nella ... (metropolitanmagazine)

Farah Dakhlallah è la nuova portavoce della Nato . E' già stata capo ufficio stampa di AstraZeneca per il Medio Oriente e l’Africa, nonché ex Communications ... (lucascialo)

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’inizio degli Europei del 2024 , una competizione in grado di riportare in alto la Nazionale italiana dopo gli ultimi ... (calcioweb.eu)

Surface Pro 10 OLED, lancio previsto a marzo: i primi PC basati sull'IA stanno arrivando: Microsoft sta per svelare i suoi primi dispositivi basati sull'IA, fra cui Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Saranno dotati di display aggiornati, come ad esempio un OLED per il modello Pro, insieme ...hwupgrade

svelata uscita e ambientazione del misterioso nuovo film con Leonardo DiCaprio: Nuovi dettagli appena emersi potrebbero aver svelato la vera ambientazione del misterioso film di Paul Thomas Anderson.cinema.everyeye

OPPO svela la roadmap di lancio di ColorOS 14 per marzo 2024: ecco la lista degli smartphone: OPPO ha rilasciato la roadmap di lancio di ColorOS 14 per marzo 2024, con numerosi modelli pronti per ricevere l'aggiornamento basato su Android 14, tra cui la versione beta per OPPO A78 in India dal ...hwupgrade