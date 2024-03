Ex cartiera | iniziata la demolizione | Cancellato un pezzo di storia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sono iniziati i lavori didell’ex, primo passo per la rigenerazione dell’area a ridosso del centro storico, che risulta abbandonata ormai da una quarantina d’anni. Nello specifico è stato abbattuto l’edificio fatiscente che ospitava i magazzini comunali. Il progetto, messo a punto dall’amministrazione Colombo in accordo con la proprietà dell’area, prevede la creazione di una nuova piazza immersa nel verde, piantumata con essenze autoctone, che diventerà un luogo di aggregazione e socialità grazie anche alla realizzazione di un centro polivalente, che potrà essere utilizzato per attività ricreative e culturali. Previste due unità residenziali. Soddisfazione, per l’avvio dei lavori, è stata espressa dalla capogruppo della Lega in consiglio comunale, Silvia Scurati: "Da decenni, complici le promesse mai mantenute da tutti i ...

