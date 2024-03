Europei di Scherma Paralimpica | l’Italia della sciabola maschile è medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Parigi, 6 marzo 2024 – Ladisquadra azzurra dibrilla nella seconda giornata dei CampionatidiParigi 2024. Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci hanno conquistato il terzo posto, portandonel medagliere a quota quattro podi. Quinta posizione, invece, per la formazione di spada femminile. Glitori Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci, in qualità di formazione testa di serie numero 1, hanno saltato il turno dei quarti di finale per diritto di ranking e in semifinale hanno lottato punto a punto con l’Ucraina, che ha prevalso per 45-41. Dirottati alla finale per il, gli azzurri ...