Europei 2024 | svelate le maglie delle Nazionali | c’è anche quella dell’Italia | FOTO

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’inizio deglidel, una competizione in grado di riportare in alto la Nazionale italiana dopo gli ultimi fallimenti. La squadra di Luciano Spalletti è stata sorteggiata in un girone con Spagna, Croazia e Albania. Gli azzurri arrivano alla competizione da campioni in carica e sono di diritto i favoriti al passaggio del turno, molto piùdella Spagna. La stagione in corso in Serie A ha fornito importanti indicazioni. Il punto di riferimento è l’Inter di Simone Inzaghi, una squadra in grado di dominare in Italia ed imporre il giocoin Champions League. L’ex Napoli potrebbe così ripartire dal sistema di gioco dei nerazzurri e dagli uomini chiave dell’Inter. Le divisea EuroIl sito specializzato footyheadlines ...