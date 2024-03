Europee | Ue spacca in due l’Italia | Nord a favore e Sud contro | l’analisi

Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un'Italia divisa in due, metà a favore dell'Europa, metà contro . È questa l'immagine che emerge dall'analisi ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Un'Italia divisa in due, metà a favore dell'Europa, metà contro . È questa l'immagine che emerge dall'analisi realizzata da Vis Factor in vista ... (periodicodaily)

Non c’è solo la sfida con Elly Schlein: per Giorgia Meloni le elezioni europee rappresentano un passaggio significativo anche per gli equilibri interni della ... (lanotiziagiornale)