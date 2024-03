Europee | Meloni | “Ho già messo l’elmetto | vinceremo la battaglia”

La butta lì, come una battuta, durante un evento a Teramo. "Potete contare sul fatto che essendo io eletta qui, alle brutte mi cacciate". Giorgia Meloni ... (ilfogliettone)

La presidente del Consiglio: "Il centrodestra sta insieme per scelta e non per interesse" "Alle prossime elezioni europee succederà di tutto, io ho già messo ... (sbircialanotizia)