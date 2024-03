Europa | questa Unione è da rifare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sul Green deal e sulla difesa comune, sulla politica agricola e sull’immigrazione... L’mostra tutti i suoi limiti con decisioni lunghissime, spesso incomprensibili, e giochi che favoriscono i Paesi più forti. Per la rabbia e lo scontento dei cittadini il voto di giugno rischia il flop, innescando una crisi definitiva. A meno di un cambio radicale. Se l’fosse un prodotto, venderlo non sarebbe affatto facile. Dai «consumatori» incasserebbe poche stellette e tante recensioni negative: le critiche degli agricoltori, per esempio, che contestano in massa la politica agricola comune e i vincoli imposti dal Green deal; oppure i commenti feroci degli automobilisti della classe media, che vedono come il fumo negli occhi il blocco delle vendite di vetture con motore a scoppio dal 2035; o, ancora, le arrabbiature dei cittadini per l’incapacità ...