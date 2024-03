Europa League | tutto rimandato | l’Atalanta pareggia con lo Sporting

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Finisce 1-1 il match di andata di ottavi di finale ditrae Atalanta., dunque, al match di ritorno. Paulinho ha sbloccato il match, ma Scamacca ha risposto presente e la prestazione di oggi dei bergamaschi lascia ben sperare per la prossima partita, che si giocherà giovedì prossimo a Bergamo. Tre pali colpiti per la squadra di Gasperini, nella ripresa è stato anche annullato un gol ad El Bilal Touré per una posizione di fuorigioco. Nella sfida dell’Alvalade tutti si aspettavano Gyökeres dal primo minuto, ma Amorim ha deciso di fare a meno del proprio bomber schierando Paulinho nel tridente offensivo: il numero 20 ha colpito alla prima occasione utile, servito dall’ottimo filtrante di Trincão, con Holm in ritardo, per il portoghese è stato semplice al 17? ...