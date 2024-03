Europa League | Sporting-Atalanta 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 20.40 Finisce 1-1 a Lisbona, tra, il primo round degli ottavi. Edwards minaccioso, Djimsiti sbroglia davanti alla linea. Al 17' i lusitani passano: filtrante di Trincao (orobici scoperti) per Paulinho,che non perdona. Veemente reazione Dea: due pali in serie,di Holm e Scamacca, Israel salva su Ederson e de Roon,al 39' Scamacca firma un meritato pari.Attaccante che a ruota sfiora l'1-2 (paratona Israel). Terzo legnocon Lookman,ne prende uno anche locon Coates.Esce di un soffio la capocciata di Kolasinac.