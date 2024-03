Europa League | l' Atalanta pareggia a Lisbona e attende la sfida di Bergamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ma al tempo stesso la consapevolezza di poter battere lo Sporting tra otto giorni nel catino del Gewiss Stadium e volare ai quarti di. Aun'coraggiosa e sfortunata colpisce tre pali ma riesce comunque a evitare la sconfitta reagendo al gol in avvio dei ragazzi di Amorim. Paulinho accende l'entusiasmo del 'Josè Alvaladè dopo un quarto d'ora, ma la Dea non si scompone e rimette le cose a posto prima dell'intervallo con un sigillo di Scamacca, che ripaga la fiducia mostrata da Gasperini nel riproporlo con una maglia da titolare in una delle sfide chiave della stagione. I legni colpiti prima dell'1-1 da Holm e dallo stesso Scamacca, e nella ripresa da un sempre pericoloso Lookman, testimoniano la superiorità mostrata dagli ospiti, caparbi e testardi ...